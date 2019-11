Papež med letom nad Slovenijo poslal telegram predsedniku Pahorju

Papež Frančišek je včeraj med letom z Japonske v Rim nad Slovenijo poslal pozdravni telegram predsedniku republike Borutu Pahorju

Papež Frančišek med prihodom v ZDA

© U.S. Air Force / Robert Cloys

Papež Frančišek je med letom z Japonske v Rim nad Slovenijo poslal pozdravni telegram predsedniku republike Slovenije Borutu Pahorju, poroča spletni portal Vatican News. Papežev telegram objavljamo spodaj v celoti.

Njegovi ekscelenci Borutu Pahorju,

predsedniku Republike Slovenije.



Pošiljam prisrčne pozdrave Vaši ekscelenci, medtem ko letim nad Slovenijo ob svojem povratku v Rim s potovanja na Tajskem in Japonskem.



Svojo molitev zagotavljam Vam in vašim sodržavljanom ter kličem nad Vas obilje božjega blagoslova in veselja.

Torek, 26. november 2019, 17:19