Andrej Rozman - Roza: »Zdi, da se med mesojedci in vegani bije kulturni boj«

IZJAVA DNEVA

"Ker je veganstvo intimna odločitev, je zoprno z njo mahati v javnosti. Še sploh zdaj, ko je postalo jasno, da je tudi obsedenost z mesno hrano kriva za segrevanje planeta, in se zdi, da se med mesojedci in vegani bije kulturni boj. Tudi sam sem, potem ko sem bil v mladosti nekaj let vegetarijanec, dolga desetletja užival meso in imel vegane za sumljive, ker baje črpajo energijo od mesojedcev. Mislim, da gre pri posmehovanju veganom v veliki meri za obrambni mehanizem, podoben tistemu, zaradi katerega so latentni geji najbolj homofobni".

(Andrej Rozman - Roza v Dnevnikovi kolumni Mislim svoje mesto)