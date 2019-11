Poljska kuhinja Janševih evroposlancev

Stranka SDS kaže dvoličnost tudi na mednarodni ravni

Medtem ko na Poljskem potekajo protesti zaradi spornega zakona, ki naj bi kriminaliziral pouk o spolnosti, pa dva slovenska evropska poslanca Milana Zvera in Romano Tomc to ne moti

Poljska je eno od ključnih žarišč desnega populizma v Evropi, pod ultrakonservativno in katoliško usmerjeno vlado pa je nedavno storila korak v novo skrajnost. Najmočnejša koalicijska partnerica, stranka Zakon in pravičnost, je podprla predlog zakona, ki spolno vzgojo mladostnikov v šolah enači s pedofilijo.

Pedagogi, ki bi izvajali takšno izobraževanje, bi lahko bili obtoženi »spodbujanja spolne dejavnosti mladoletnikov« in obsojeni na zaporno kazen do pet let. Namesto spolne vzgoje naj bi v učilnicah širili agresivno različico katoliške protikontracepcijske ideologije.

Sporni zakonski predlog je plod pol leta trajajoče sistematične predvolilne kampanje stranke Zakon in pravičnost, katere glavna tarča so bili pripadniki spolnih manjšin, v populistični retoriki izenačeni s pedofili in posiljevalci. Poljska, pomembna država v EU, po številu prebivalcev šesta na celini, se tako še naprej potaplja v mračnjaštvo in kršitve temeljnih človekovih pravic, kar je gotovo razlog za zaskrbljenost.

Predlog, ki je še zaostril protimanjšinsko histerijo, so obsodile številne mednarodne organizacije na čelu z Amnesty International, kjer so zapisali, da gre za »nepremišljeno nazadnjaški predpis, ki bo na škodo mladih spodbujal strah in nevednost«. Odločno se je odzval tudi evropski parlament in na predlog poljskih evroposlank Elżbiete Łukacijewske in Danute Hübner 14. novembra sprejel resolucijo, v kateri je med drugim poudaril, da je spolna vzgoja pomemben dejavnik opolnomočenja mladih, in »obsodil nedavne dogodke na Poljskem, ki vodijo v zavajanje, stigmatizacijo ter prepoved spolne vzgoje«. V resoluciji je naštetih več ugotovitev, med drugim tudi ta, »da je enačenje spodbujanja pedofilije z zagotavljanjem celovite spolne vzgoje za mlade skrb zbujajoče, zmotno in škodljivo«. Zapisano je še, da je »osnutek zakona razumeti kot dodaten poskus omejevanja spolnih in reproduktivnih pravic na Poljskem v zadnjih letih«, izražen pa je strah, da »lahko mladoletniki zaradi pomanjkljivega znanja naletijo tudi na ovire pri dostopu do kontracepcije«.

Resolucijo je podprla večina poslancev in poslank; razen odsotnih Tanje Fajon in Irene Joveve so zanjo glasovali vsi slovenski predstavniki in predstavnice v evropskem parlamentu – z dvema izjemama, ki bodeta v oči.

Gre za Milana Zvera in Romano Tomc iz stranke SDS, ki pa v Strasbourgu sedita kot člana Evropske ljudske stranke (EPP). Prav ta je predlagala omenjeno resolucijo – pa vendar sta Zver in Tomčeva 6. novembra glasovala proti.

Že štirinajst dni kasneje sta se brez slabe vesti, zato pa v spremstvu predsednika SDS Janeza Janše udeležila slavnostnega kongresa EPP, na katerem so za voditelja izvolili Poljaka Donalda Tuska; ta je na Poljskem eden najpomembnejših nasprotnikov nazadnjakov iz stranke Zakon in pravičnost. Toda očitno ima SDS z njo več skupnega kot s Tuskom, Janšev evropski duo pa je z glasovanjem v podporo skrb zbujajočim nameram poljskih konservativcev še enkrat potrdil, v katero smer bi slovenski brambovci peljali našo državo, kakor hitro bi se jim ponudila priložnost.