Kitajski vpliv na globalno zabavno industrijo

Medtem, ko se v Hongkongu že skoraj 6 mesecev odvijajo protesti proti kitajski nadvladi, ne smemo pozabiti, da predsednik Xi Jinping že dolgo poskuša z različnimi prijemi (tudi z vplivanjem na medije in izobraževalne sisteme) povečati globalni vpliv svoje države.

Leta 2000, ko je Kitajska vstopila v WTO, je ameriški predsednik Clinton napovedal, da bo odprto trgovanje približalo Kitajsko zahodnim vrednotam. Izkazalo se je, da razkorak med "Zahodom" in "Vzhodom" sploh ni tako velik: najpomembnejša "zahodna vrednota" je kapitalizem, na katerem sloni neizprosni ekonomski sistem te "komunistične" velesile.

Kitajska danes bolj kot z neposredno politiko na svet vpliva s trgovino in ekonomskimi povezavami. To lahko opazimo tudi v zabavni industriji. Dostop do milijarde potrošnikov prepriča prenekaterega založnika, da posluje v skladu s pravili, ki jih je postavila kitajska oblast – od filmov in video iger do stripov ter aplikacij, nič ni varno pred dolgo roko Jinpingove cenzure.

