Jakob J. Kenda: »Američani blejajo, kako slab sistem imajo, ker nimajo javnega zdravstva«

IZJAVA DNEVA

"Vsi blejajo, vključno z Američani, kako slab sistem imajo, ker nimajo javnega zdravstva. Eden izmed največjih naukov, ki ga nisem dal v knjigo, je, da sistem ni pomemben, pomembna je izvedba sistema. Problem ameriškega zdravstvenega sistema ni to, da je zaseben, da mora vsak plačevati zanj. Njihov problem je, da so jim ga ugrabile farmacevtske firme. Katera koli operacija v Ameriki stane štirikrat toliko kot kjer koli drugje na svetu, pa čeprav so drugje ravno tako dobri zdravniki. In še zdravnikom dajo malo več, da so tiho, ter tako oberejo ljudi. Samo to je problem. Ker ti nobena zavarovalnica ne bo dala kritja za toliko, kolikor te bo stalo, če te bo zadela kap. Kaj šele, če te zmrcvari medved."

(Jakob J. Kenda, prejemnik nagrade za literarni prvenec Apalaška pot na Slovenskem knjižnem sejmu v intervjuju z Igorjem Divjakom na portalu za književnost in mišljenje Vrabecanarhist.eu)