Zaobidenje zakonodaje

Muffles / Needpix

Nedavno je Gospodarska Zbornica Slovenije (GZS) podjetnikom svetovala, kako lahko znižajo naraščajoče stroške dela zaradi novoletnega povišanja minimalne plače. Nasvet je preprost: delodajalci naj začnejo dodatke izplačevati kot del osnovne plače. Po predlogu GZS bi delodajalci vse trajne dodatke in dodatke za skupno delovno dobo preprosto "prelili" v osnovno plačo in se s tem izognili dvigu plač. Na predlog so se že odzvali nekateri sindikati, ki so delavce opozorili, na kaj naj bodo pozorni ob načrtovanih spremembah.

GZS sicer že od samega začetka opozarja, da naj bi dvig minimalne plače negativno vplival na slovensko gospodarstvo. A navkljub podobnim dvigom v preteklih letih statistični trendi ne potrjujejo katastrofalnih napovedi. Boj za ohranitev statusa quo (čim) nižjih plač je zdaj sicer že del železnega repertoarja GZS. Upajmo, da bodo sindikati tokrat izkoristili priložnost in ob napovedanih klestenjih zmobilizirali čim večje število delavcev!

