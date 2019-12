Borut Marolt: »Danes je vse več razvajenih otrok«

IZJAVA DNEVA

"Včasih je bila vzgoja represivna, nobenega posluha za težave otroka ni bilo, velikokrat so bili fizično kaznovani. Kasneje so imeli težave predvsem z nevrotičnostjo. Danes pa je vse več razvajenih otrok, permisivno oziroma laissez-faire vzgojenih otrok, ki nimajo mej. So v središču sveta, staršev. Kasneje pričakujejo, da bodo v središču tudi v šoli, pa vidijo, da niso. To težko sprejemajo."

(Borut Marolt, ravnatelj Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec, v intervjuju za časopis Dnevnik)