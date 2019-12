Merito iluzija

Gary Riggs / Wikimedia

Peter Buttigieg je star 37 let, šolan tako na Harvardu kot Oxfordu, govori 8 jezikov. Je idealen ameriški zet in idealen kandidat demokratov za predsednika. Je pameten. In ta "pametnost" omogoča elitam, da neenakost zamaskirajo kot meritokracijo. S to retoriko je nekdo uspešen, ker se je veliko učil, ne pa zato, ker se je rodil v zgornjem 0,1 % kapitalizmu naklonjeni družbi. "Tapametni" si zaslužijo več od ostalih. Tovrstna kultura "pametnosti" je družbeni darvinizem za liberale, Davos pa služi kot idealen primer: "brihtne" elite se zberejo in dokazujejo, da lahko rešujejo svet.

Mladi in delavski razred še vedno vidijo svojega zastopnika (odrešitelja) v kandidatih kot je Mayor Pete. Novega Obamo. Fetišiziranje pametnosti deluje sveže in progresivno, a istočasno spodkopava dejansko emancipacijsko politiko.

No, nam se na srečo ni treba ubadati s pastmi meritokracije. Prisegamo na bodisi neškodljive birokrate, malomeščanske poštenjake, insta influenserje ali domoljubne demagoge.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.