Zdravilni učinki brez zadetosti

Zakaj je CBD postal najbolj priljubljen pripomoček za samozdravljenje in zakaj se mu obeta vsaj začasna prepoved?

Je vaš imunski sistem oslabljen in ste dovzetni za obolenja? Trpite zaradi različnih vnetij? Ste živčni, vedno pričakujete slabe novice, premlevate slabe scenarije? Si želite boljše koncentracije in pripravljenosti na stres? Imate povečano tveganje bolezni srca in ožilja? Vas mučijo pogoste slabosti, različne alergije ali srbeča koža? Ste utrujeni? Ponoči ne morete zaspati, čez dan pa ste brez energije? Imate težave zaradi bakterijskih okužb? Zaznavate boleče krče v mišicah, ki se pojavljajo tudi med spanjem?