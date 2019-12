Sami si krojimo podobo jutrišnjega sveta

Vodilni slovenski filozofi in sociologi o tem, kako razmišljati o današnjem času, ko »staro umira, novo pa se še ne more roditi«

Mladi za podnebno pravičnost v Ljubljani

Rdeča nit petih pogovorov z uglednimi slovenskimi sociologi in filozofi, ki jih je Kooperativa THD – vanjo so se pred nekaj leti povezale vodilne slovenske humanistične založbe – pripravila med Slovenskim knjižnim sejmom, ta je prejšnji teden potekal v Cankarjevem domu, je bil premislek o družbenoekonomski ureditvi, v kateri živimo. Govorniki so spregovorili o njenih preobrazbah, pa tudi o moči in nemoči emancipacijskih gibanj kot tistih sil v družbi, ki bi morda ob razpadu zdajšnje ureditve pripomogle k udejanjanju bolj egalitarnega in pravičnejšega sveta. A s poudarkom na zmotnosti misli, »da bi nam bilo s koncem kapitalizma le z rožicami postlano. O emancipaciji je treba premišljevati vnaprej. Treba si jo je izboriti,« je med sredinim uvodnim pogovorom, naslovljenim Konec koncev, poudarila filozofinja Alenka Župančič.