Matjaž Gruden: »Gretofobija je vsekakor zavzela neslutene razsežnosti«

IZJAVA DNEVA

"Gretofobija je vsekakor zavzela neslutene razsežnosti. Agresijo do dekleta, ki ji je uspelo sprožiti gibanje, ki človeštvu daje nekaj več upanja za dolgoročno preživetje, je težko racionalno razložiti. Po drugi strani pa se zdi, da gredo včasih predaleč tudi tisti goreči gretofili, ki z nepotrebno beatifikacijo pogumnega dekleta prav v ničemer ne prispevajo k ciljem, za katere si prizadeva. Zdi se, da se nekateri z Gretinimi kritiki prerekajo predvsem zato, da bi na zelo udoben način manifestirali svoj okoljski aktivizem. To so ljudje, ki s twitterjem rešujejo svet in zato vsako leto potrebujejo najnovejši model pametnega telefona. Nelloptodes hypocrita."

(Matjaž Gruden, visoki uradnik Sveta Evrope, o mladi švedski aktivistki Greti Thunberg, ki sproža v ljudeh navdahnjene slavospeve in žolčna nasprotovanja; v kolumni na spletnem portalu Extraveganza.si)