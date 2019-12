Denis Baš: »Komunikacija o znanstvenih dejstvih ni tako privlačna kot razne teorije zarote«

IZJAVA DNEVA

"Mediji imajo zelo pomembno vlogo. Če primerjamo na primer z ekonomijo in pravom, kjer imajo strokovnjaki skoraj o vsaki pomembni temi več različnih mnenj in teorij, je pri cepljenju svetovna medicinska stroka enotna. Pri cepljenju gre za najučinkovitejši način zaščite ljudi pred nalezljivimi boleznimi. V preteklosti so mediji storili napako, ker se je o cepljenju razpravljalo in poročalo skozi soočanja strokovnjakov z laiki, ki pa so govorili dva povsem različna jezika. Komunikacija o znanstvenih dejstvih ni tako privlačna kot razne teorije zarote in zgodbe z lastnimi zaključki, podkrepljene s čustvenimi nastopi." (Pediater Denis Baš o vlogi medijev v intervjuju za časopis Dnevnik)