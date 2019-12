Proslava častitljive obletnice je bila patetična in otročja, klavrna in smešna

Protest zoper vojaško degradacijo ob 100. obletnici Univerze v Ljubljani

Prizor z obletnice v Cankarjevem domu

© RTVSLO

Natanko ob stoletnici prvega predavanja na Univerzi v Ljubljani, ki ga je jezikoslovec Fran Ramovš posvetil zgodovini slovenskega jezika, je ista Univerza 3. decembra 2019 doživela eno izmed svojih najhujših degradacij v dramatični stoletni zgodovini.

Proslava častitljive obletnice v Cankarjevem domu je bila patetična in otročja, klavrna in smešna. Predsedniku RS Borutu Pahorju se je zdelo potrebno, da oder Cankarjevega doma izkoristi kot poligon za paradiranje slovenske vojske, pri čemer mu je kot pribočnik zvesto služil rektor UL, prof. dr. Igor Papič. Še dobro, da je pri tej protokolarni paradi režiser umetniško kvalitetnega programa Mare Bulc dal spustiti železno zaveso in s tem ogradil umetnost od prazne, do klovnovstva napihnjene poze.

Mar predsednik RS in rektor UL nista nikoli slišala, da je univerza eksteritorialna in da uniformirane postave ne smejo stopiti in lomastiti po posvečenem prostoru mišljenja, raziskovanja in dialoga?

Arogantno zatrjevanje, da zakon o državnih odlikovanjih zapoveduje vojaško paradiranje, kaže na zaskrbljujočo pravno retardiranost politične birokracije ter na pomanjkanje občutka za elementarno spodobnost.

Ogorčeno protestiramo zoper to bedno farso, ki pove vse o konceptu univerze, za katerega se zavzema rektor Papič, in vse o državi, katere podhranjena in slabo plačana vojska sicer ne dosega standardov NATA, je pa še zmeraj dovolj učinkovita za strašenje intelektualcev. Ali gre morda za napoved nove uporabe oboroženih sil RS?

Naj v izogib nesporazumom poudarimo, da ne gre za kritiko vojske, ampak za kritiko grobe manipulacije z vojsko, ki si jo je privoščil predsednik RS kot njen vrhovni poveljnik. Rektor UL pa bi kot vodja največjega možganskega centra te države moral izkazati dovolj univerzitetnega, intelektualnega in državljanskega samospoštovanja, da bi se uprl tej neokusni manifestaciji subalpskega »državniškega« primitivizma. Oba sta v svojem častihlepju ponujala prizor, vreden Molièrovih komedij.

Pričakovati odgovornost od dveh tako pompoznih karikatur je seveda nemogoče.

Ugotavljamo, da je proslava stoletnice ustanovitve Univerze v Ljubljani žalostno spodletela priložnost za premislek koncepta, vrednot in prihodnjih prioritet naše osrednje znanstvenoraziskovalne ustanove in celotne države.

Moralni, pravni in intelektualni fiasko proslave stoletnice UL pa je obenem tudi svarilo vsem državljankam in državljanom RS na čelu z Državnim zborom ter vsem študentkam in študentom, profesoricam in profesorjem UL na čelu s Senatom, da je skrajni čas za premislek o nevarnostih zlorabe institucionalne moči ter o nujnosti postavljanja jasnih mejá nedopustnemu narcisizmu in neumnosti.

prof. dr. Boris A. Novak

prof. ddr. Rudi Rizman

prof. dr. Vlado Miheljak

dr. Spomenka Hribar

prof. dr. Niko Toš

prof. dr. Marko Marinčič

prof. dr. Dean Komel

prof. dr. Rastko Močnik

prof. dr. Vito Turk

Ljubljana, 6. decembra 2019