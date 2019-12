Zoran Janković: »Mislite, da sem jaz toliko mimo pameti, da bom svojo vodo zastrupil, ki jo pijem iz pipe?«

Ljubljanski župan Zoran Janković v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija glede kanalizacije C0, za katero je državni zbor soglasno priporočil ustavitev projekta in preveritev vplivov na okolje oz. vodo. Janković trdi, da gre za politično obračunavanje in da gre za projekt, ki je narejen kakovostno in pri katerem je nemogoče, da bi fekalije iztekale v pitno vodo. S tem kanalizacijskim kanalom bo odpravljenih 4.500 greznic, od tega 1.600 v Medvodah in Vodicah, je še povedal.)