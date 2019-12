Okoljsko čistih avtomobilov ni

Danes je nov dan

Promet prispeva četrtino izpustov toplogrednih plinov. V Sloveniji se je količina emisij v 26 letih kar dvakratno povečala. Logično rešitev problema prevelikih izpustov v prometu bi lahko predstavljala električna vozila, a žal so ta (še vedno) problematična z več vidikov.

Le 14 % evropske elektrike je pridobljene iz obnovljivih virov. Povedano drugače: električni avtomobili delujejo na "umazano" elektriko in tako v ozračje izpustijo več CO2 od njihovih dizelskih bratov. Življenjska doba baterij je trenutno še prekratka, da bi zaradi tega lahko govorili o zmanjšanem ogljičnem odtisu.

Poleg tega so električni avtomobili dragi, njihova cena pa v naslednji dekadi ne bo bistveno upadla, ker naj bi se padanje cen litijevih baterij ustavilo. Nakup električnih in hibridnih vozil bo ostal v domeni bogatih, ki že danes s subvencijami kupujejo "eko" vozila in odpustke za svoj življenjski slog.

Le kakovosten sistem javnih prevozov lahko zagotovi do okolja prijaznejši jutri ter vključujočo družbo!

