Angeliko Mlinar, ki je že zaprosila za slovensko državljanstvo, bodo predlagali za ministrico

Stranka SAB bo za novo kohezijsko ministrico zdaj tudi uradno predlagala koroško Slovenko Angeliko Mlinar, zaenkrat še avstrijsko državljanko

Dr. Angelika Mlinar

© Uroš Abram

Izvršni odbor stranke SAB se je odločil, da tudi uradno predlaga koroško Slovenko Angeliko Mlinar za novo ministrico za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Ta je prejšnji teden že vložila tudi vlogo za slovensko državljanstvo, čeprav od Avstrije dovoljenja za to še ni dobila.

"SAB je poiskala najboljšo možno kandidatko. V Bruslju ima veliko izkušenj in povezav. Prepričani smo, da bo lahko s tem ogromno naredila na tem ministrstvu," je na včerajšnji novinarski konferenci v Ljubljani povedala predsednica stranke Alenka Bratušek.

Prejšnji teden je Angelika Mlinar vložila tudi vlogo za slovensko državljanstvo. Ob tem je pojasnila, da ji Avstrija, ki jo je formalno za to prosila, še ni dovolila zaprositi za slovensko državljanstvo. Kljub temu se je za omenjeni korak odločila. Ob tem se nadeja, da ji bo Avstrija to dovoljenje izdala, saj bi ji v nasprotnem primeru morala aktivno odvzeti avstrijsko državljanstvo.

Zaradi zapleta se je Angelika Mlinar slovenski javnosti že opravičila, glede ministrovanja pa dejala, da to ni le zanjo osebno velika čast, ampak tudi velik korak nasproti narodni skupnosti koroških Slovencev.

Kaj takega pa se Angeliki Mlinar zdi skoraj nemogoče, saj je to po njeni oceni tudi v nasprotju z zakonodajo EU. Kot primer je navedla, da so nazadnje državljanstvo odvzeli bivšemu borcu skrajne skupine Islamska država. Po njenem mnenju bi bilo nepredstavljivo, da bi država znotraj EU odvzela svojemu državljanu državljanstvo zato, ker je zaprosila za državljanstvo v sosednji državi. Ob tem je bila kritična do restriktivne avstrijske zakonodaje na področju dvojnih državljanstev.

V SAB pričakujejo, da bodo postopki izdaje slovenskega državljanstva rešeni v čim krajšem času. Predsednik vlade Marjan Šarec potem ne bi smel imeti več ovir za to, da predlaga Mlinarjevo državnemu zboru v imenovanje, je dejala Bratuškova. Po njenih navedbah pa tudi Šarca čaka "še ena majhna naloga", in sicer, da zagotovi potrebno večino v DZ za imenovanje Angelike Mlinar na ministrski položaj.

Alenka Bratušek je prepričana, da bi postopke kljub parlamentarnim počitnicam lahko izpeljali do 7. januarja, ko je skrajni rok za imenovanje novega ministra. Premier pa lahko po njenih ocenah verjetno postopke pohitri do te mere, da se mu morda tudi uresniči želja, da bi ministrico imenovali na decembrski seji DZ, ki se začne v ponedeljek.

"Našo kandidatko bomo oborožili z vsemi izzivi in bo več kot odlično pripravljena na zaslišanje v DZ."



Alenka Bratušek, SAB

Šarec je sicer že 19. novembra, ko je SAB razkrila, da je Angelika Mlinar njihova favoritka za ministrico, dejal, da Alenki Bratušek zaupa pri tej presoji.

Bratuškova je danes še pojasnila, da je Angeliko Mlinar večkrat seznanila o največjih težavah na kohezijskem resorju. Vsekakor je to črpanje v obstoječem večletnem finančnem okviru 2014-2020, še večji izziv pa so po njenih ocenah morda pogajanja za nov večletni proračun EU 2021-2027. "Našo kandidatko bomo oborožili z vsemi izzivi in bo več kot odlično pripravljena na zaslišanje v DZ," je napovedala.

Mlinarjeva pa je pojasnila, da se bo, ko bo znan termin njenega zaslišanja pred pristojnim parlamentarnim odborom, preselila v Slovenijo in se ustrezno pripravljala.

SAB sicer predlaga že tretjega ministra za ta resor v tem mandatu. Po odstopu Iztoka Puriča od začetka oktobra službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sicer vodi Bratuškova. Purič je resor vodil po odstopu Marka Bandellija, ki je bil prva izbira SAB za to ministrsko mesto.