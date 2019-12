Janševi dragi bonbončki

Zakaj ponovno objavljamo odprto pismo uredništva Mladine Janezu Janši: 15 razlogov, zaradi katerih ne bi smel postati mandatar

Janez Janša, večni predsednik SDS

Predsednik SDS Janez Janša je ob robu nedavnega sprejema v počastitev 30. obletnice ustanovitve Demosa ponovno napovedal predčasne volitve. Sedanja koalicija pod vodstvom Marjana Šarca lahko, je dejal Janša, vlado "še nekaj časa ohranja pri življenju, a veliko drugega kot škode ne morejo delati". "Dokler se je delilo bonbončke ter zadolževalo prihodnje generacije, je šlo. Ta 'štrikec' se zmanjšuje in bodo velike težave," je dejal prvak SDS.

Ker se je po nekaterih zadnjih javnomnenjskih anketah SDS ponovno zavihtela na prvo mesto po priljubljenosti strank v državi in ker je tudi predsednik SMC, gospodarski minister Zdravko Počivalšek dejal, da so v stranki sicer izredno »stabilni člen,« a da se bodo v SMC o novi koaliciji v najslabšem primeru pogovarjali z vsemi, tudi s stranko SDS, danes ponovno objavljamo Mladinino odprto pismu Janezu Janši, v katerem smo našteli 15 razlogov, zaradi katerih Janša ne bi smel postati mandatar.

Omenjeno pismo smo v Mladini objavili konec januarja 2012, kmalu za tem je Janša v drugo postal premier. Naše napovedi so se uresničile. Leta 2013 je druga Janševa koalicija zavladala z ustvarjanjem izrednih razmer, s klicanjem trojke, sprejemom varčevalnega paketa imenovanega Zujf, političnim kadrovanjem. Kar je vse vodilo k predragi bančni sanaciji in privatizacij ...

Ne pozabimo.

Odprto pismo uredništva Mladine Janezu Janši: 15 razlogov, zaradi katerih ne bi smel postati mandatar

V času Vašega mandata je bilo izpeljanih več kot 200 menedžerskih prevzemov, tudi zato, ker ste leta 2004 zavrnili že pripravljeni zakon o prevzemih.

Spoštovani gospod Janša!

V prihodnjih dneh bo parlament odločal o Vašem mandatarstvu. V uredništvu Mladine menimo, da niste primerni za to funkcijo, saj postavljate interes svoje politične stranke in svoj lastni interes pred interes države.

Interes države, gospod Janša, ne more biti drugega kot javno delovanje, Vi pa se temu javnemu delovanju izmikate in za prevzem oblasti uporabljate nedemokratična sredstva. To ste pokazali že ob prvi priložnosti, ki ste jo dobili kot predsednik vlade, a tudi kasneje, ko ste vodili opozicijo.

Namesto odkrite, javne besede in soočenja s kritiko raje posegate po polresnicah, manipulacijah, osebni diskreditaciji in propagandi. Namesto jasnih pojasnil iščete notranje in zunanje sovražnike in v politiki ustvarjate izredne razmere, da lažje dosežete osebne in strankarske cilje. Namesto argumentov dajete prednost politični lojalnosti in politični opredelitvi, ki ste jo v času svojega vladanja kot vrhovno merilo povzdignili v medijih, gospodarstvu, kulturi, uradništvu, šolstvu, zdravstvu itd.

Pri sprejemanju odločitev ne upoštevate strokovnih predlogov ali argumentov ljudi, katerih politična opredelitev ni najpomembnejša. Ker vse druge vzvode v družbi podrejate nadzoru politike, širite krog sovražnikov. Kdor ni z Vami, je proti Vam. Menimo, da to Vaše nezaupanje v javno delovanje in v interese skupnosti vodi v napačne odločitve za vse.

Nekaj od teh naštevamo.

Takšna politika, ki že sedaj v javnosti ne uživa podpore, je še posebej škodljiva za državo v času gospodarske krize, saj bi rušila solidarnost in skupnost, namesto sodelovanja pa bi povzročala nove blokade.

Zaradi tega smo prepričani, da niste primerni za voditelja vlade.

S spoštovanjem,

uredništvo Mladine

Janez Janša

1. Zadolžili ste Slovenijo

Zaradi napačne finančne politike ste dovolili, da se je neto zunanji dolg Slovenije v času Vaše vlade v zgolj štirih letih povečal za 10,1 milijarde evrov. Še leta 2004 nam je bila tujina dolžna več kot mi njej, v zgolj štirih letih pa smo porabili 10 milijard evrov več, kot smo jih ustvarili. In sicer zato, ker Vaša vlada ni upoštevala ukrepov na 360 straneh, ki jih je še pred uvedbo evra pripravilo finančno ministrstvo pod vodstvom Dušana Mramorja v sodelovanju z Banko Slovenije, ki jo je vodil Mitja Gaspari. Čeprav ste vedeli, da uvedba evra pomeni pocenitev kreditiranja, ste kreditiranje, namesto da bi ga omejevali, še spodbujali. Omogočili ste še večje zadolževanje Darsa, država se je namesto doma zadolžila v tujini, domačega varčevanja niste spodbujali, ste pa domače zadolževanje spodbujali z razprodajo državnega premoženja v več kot sto podjetjih. Politiko ste postavili pred državo: Vaš minister Andrej Bajuk se ni niti enkrat udeležil vsakomesečnega sestanka sveta Banke Slovenije.

S funkcijami v gospodarstvu, v nadzornih svetih in v upravah podjetij so bili nagrajeni Vaši politični somišljeniki in neizvoljeni kandidati za poslance SDS.

2. S političnim kadrovanjem ste uničili del javnega gospodarstva

S funkcijami v gospodarstvu, v nadzornih svetih in v upravah podjetij so bili nagrajeni Vaši politični somišljeniki in neizvoljeni kandidati za poslance SDS. Z njimi ste zamenjali direktorje, ki so kljub dobrim poslovnim rezultatom odstopali iz osebnih razlogov. Intereuropa, kamor ste postavili svojega strankarskega kolega, bivšega prodajalca orožja Andreja Lovšina, je imela zaradi zgrešenih investicij v Rusiji leta 2009 in 2010 več kot sto milijonov evrov izgube. Luka Koper, ki jo je prevzel Vaš strankarski kolega Robert Časar, sedaj obtožen zlorabe položaja, je zaradi zgrešenih investicij v dveh letih imela več kot 60 milijonov evrov izgube, na začetku pa je imela več kot 240 milijonov evrov privarčevanega denarja. HIT, kamor ste postavili Jano Grbec, članico strokovnega sveta stranke, se po letu 2007 utaplja v izgubah, skupaj te znašajo že več kot 50 milijonov evrov ... Casino Ljubljana, ki ga je Grbčeva vodila za tem, je že v stečaju.

3. Nepremišljeno ste razprodali državno premoženje

Velike razprodaje državne srebrnine, v več kot sto paradržavnih podjetjih, ste se lotili brez sektorskih strategij v trenutku, ko za kaj takšnega ni bilo ekonomske potrebe. Slovensko industrijo jekla ste prodali za 105 milijonov evrov, čeprav je država vanjo vložila skupaj 736 milijonov evrov, Splošno plovbo ste prodali nemškemu ladjarju za ceno ladje ali dveh, za 55 milijonov evrov, samo v zadnjih treh letih pa je imela Splošna plovba več kot sto milijonov dobička. Ob poskusu privatizacije Petrola in prevzemni vojni z Istrabenzom, ki je temu sledila, ste Petrol osiromašili za nekaj deset milijonov evrov, Telekom ste želeli prodati manjšemu, islandskemu telekomunikacijskemu podjetju. V vseh drugih primerih, pri prodaji državnih deležev v Merkurju, Istrabenzu, Primorju, ste spodbudili tajkunizacijo in izčrpavanje. Vrhunec teh Vaših napačnih odločitev pa je še danes očiten v največjem od slovenskih podjetij, v Mercatorju, ki ste ga prodali v svoji pisarni 12. avgusta 2005 in ki mu zaradi tega sedaj grozi tuje izčrpavanje.

4. Niste izpeljali strukturnih reform

Kljub obljubam niste izpeljali ne pokojninske, ne zdravstvene, ne reforme dela. Zapravili ste odlično priložnost v času visoke gospodarske rasti. Ne samo domači, tudi tuji strokovnjaki in celo tuje mednarodne institucije so Vas že od leta 2004 opozarjali na nujnost pokojninske reforme. Evropska komisija še pred uvedbo evra, Mednarodni denarni sklad in drugi potem še večkrat po prevzemu evra. Pokojninsko reformo ste sicer pripravljali za zaprtimi vrati, a ste jo potem zamrznili, saj, kot je priznal Vaš bivši reformator Jože P. Damijan, naj bi z njo preprosto »preveč razburkali javnost«.

5. Omogočili ste tajkunizacijo

V času Vašega mandata je bilo izpeljanih več kot 200 menedžerskih prevzemov, za katere ste odgovorni tudi Vi. Na ministrstvu za gospodarstvo so prenovljeni zakon o prevzemih, ki je sporne menedžerske prevzeme »za en evro« prepovedoval, pripravili že leta 2004, a zakona Vaša vlada ni sprejela. Čeprav so deževala opozorila o spornih prevzemih, čeprav so Vam pisma pisali ekonomisti, čeprav je javnost vedela, kdo je dejanski lastnik Pivovarne Laško ali Istrabenza, čeprav je Vaš generalni sekretar vlade iz SDS Božo Predalič tudi sam sedel v nadzornem svetu Istrabenza v času menedžerskega prevzema, ste molčali. Zakonodaje nato niste popravili zaradi izčrpavanja podjetij, ampak šele 28. novembra 2007 ali tri leta prepozno in deset dni po znani izredni seji v parlamentu, ko ste se javno razšli z Boškom Šrotom zaradi kritičnih člankov, objavljenih v »njegovem« Delu.

6. Odpravljali ste socialno državo

Kljub rekordno visoki gospodarski rasti se je število revnih in izključenih na koncu Vašega vladanja celo povečalo z 12,1 odstotka leta 2004 na 12,3 odstotka leta 2008. Razgrajevali ste solidarnost in odpravljali socialno državo, čeprav za to ni bilo potrebe. Z enotno davčno stopnjo pri dohodnini ste želeli z enakim bremenom obtežiti oboje, revne in bogate. Tiste z višjimi prihodki ste razbremenili z dohodninsko reformo, uvedli ste toliko olajšav, znižanj davkov in ukrepov za minimalno državo, da kljub rekordno visoki gospodarski rasti država ni zmanjšala dolga, ampak ga je celo povečala, le da ste to delno prikrili, ko ste dolg statistično prenesli z države na Dars. Nazadnje sta imela od visoke gospodarske rasti nenormalen dobiček predvsem gradbeništvo in finančna industrija. Leta 2007 je bila gospodarska rast rekordna, a Rdeči križ je moral pomagati 10 odstotkom več socialno ogroženih kot leto prej.

7. O krizi ste se sprenevedali

Čeprav danes v imenu krize ustvarjate izredne razmere, ste si do konca svojega mandata pred njo zatiskali oči. Še septembra 2008 ste nam o opozorilih ekonomistov dejali, da je »bil in bo neposredni vpliv svetovne finančne krize na nas bistveno manjši, kot so nekateri napovedovali,« in da ni »nobenih resnih znakov, ki bi dajali osnovo za govorjenje o recesiji«. To ste ponavljali kljub opozorilom vladnega urada za makroekonomske analize. Kljub vsem opozorilom je Vaša družinska prijateljica in strankarska kolegica, tedaj zdravstvena ministrica Zofija Mazej Kukovič, osebno odhitela na še zadnja pogajanja s sindikati javnega sektorja in skupaj z Gregorjem Virantom z darežljivo predvolilno reformo javnih plač obremenila javne finance za leta vnaprej. Prve ukrepe vlade Boruta Pahorja ste novembra 2008 pospremili celo z besedami, da »če še nimate angine, ne jemljite antibiotikov«.

8. Podredili ste si medije

Spolitizirali ste RTV Slovenija, kjer ste s spremembo zakona o RTV dosegli prevladujoč vpliv parlamenta na kadrovanje. Spolitizirali ste državno Slovensko tiskovno agencijo (STA), kjer se je kadrovska rošada začela, potem ko ste za direktorico postavili Alenko Paulin, prej svojo svetovalko in odgovorno za stike z javnostjo v Vaši stranki. Kadrovska rošada od direktorjev pa do novinarjev pri Delu se je začela, ko je predsednik nadzornega sveta Dela postal Boris Zupančič, član SDS in član strateškega sveta SDS. Državna podjetja so prenehala oglaševati v do Vas kritičnih Mladini in Dnevniku, namesto tega se je denar stekel v Vaše brezplačnike. 571 novinarjev, ki so proti Vam protestirali s peticijo, ste obtožili političnega navijaštva in »intelektualne črne gradnje«.

Lotili ste se brskanja po arhivih, da bi diskreditirali Danila Türka, izpeljali ste iskalno akcijo po arhivih Sove, da bi diskreditirali Janeza Drnovška.

9. Privatizirali in spolitizirali ste šolski sistem

Ključne spremembe šolske zakonodaje ste sprejemali v nesoglasju s stroko ali z ignoranco. Svet za splošno izobraževanje, najvišji strokovni organ v šolstvu, ste ob pomoči »nekega« Društva matematikov, fizikov in astronomov iz Kopra kadrovsko spremenili tako, da je postal podaljšek vlade. Z reformo šolske zakonodaje je Vaša koalicija raziskovalne inštitute podredila vladi, s kadrovanjem v svetu za visoko šolstvo ste ustanovili več zasebnih fakultet, ki jih sedaj izdatno financiramo iz proračuna. Najbolj se je pri tem okoristil ustanovitelj Vašega Zbora za republiko Peter Jambrek, ki ste mu omogočili ustanovitev zasebne univerze. Ustanovili ste tudi študijski center za narodno spravo kot podaljšek svoje stranke in uredili, da ga velikodušno financira državni proračun: tako brezpogojno, brez referenc in v takšnih zneskih kot nobeno drugo raziskovalno institucijo.

10. Spolitizirali ste upravo in izpeljali kadrovske čistke

Vaša vlada je zamenjala tako rekoč vse šefe direktoratov na ministrstvih, sporazumno so odšli skoraj vsi generalni sekretarji ministrstev, direktorji uradov in agencij, odšel je tudi generalni direktor policije, ko se je začel pritoževati, da se je začela Vaša vlada vmešavati v njegovo delo. Z zakonsko spremembo ste spolitizirali uradništvo in razširili možnost političnih zamenjav, saj so morali biti pod Vašo vlado uradniki, če citiramo Vašega tedanjega ministra Viranta, »osebnostno kompatibilni« s politično imenovanimi funkcionarji. Takoj ko ste izgubili na volitvah leta 2008, pa je Vaša vlada zaposlila več kot sto zaslužnih novih uradnikov z argumentom »kadrovske podhranjenosti« v državni upravi.

11. Pripomogli ste k militarizaciji in kriminalizaciji družbe

Izdatke za obrambo ste povečali z 1,3 odstotka BDP na 1,5 odstotka BDP, spremenili ste slovensko politiko do Iraka in tja poslali vojake, ker ste bili pripravljeni »karkoli storiti« za ZDA, kot so razkrile depeše, ki jih je objavil WikiLeaks. Z nakupom patrij ste sklenili najspornejši in najdražji – 278-milijonski – orožarski posel v zgodovini države in za povrhu ste v središču Ljubljane želeli pripraviti vojaško parado. V tem duhu ste spet uvedli dosmrtno zaporno kazen in poostrili kazensko politiko.

12. Spodkopavate sodno vejo oblasti

S svojimi izjavami spodkopavate in rušite avtoriteto sodni veji oblasti, kličete ljudi na ulice in politično moč uporabljate za boj proti sodišču v svojem lastnem primeru, kjer ste pravnomočno obtoženi korupcije. Med svojim mandatom ste na vrh tožilstva postavili svojo strankarsko kolegico Barbaro Brezigar, ki je v preteklosti na sporen način že ustavila nekaj kazenskih postopkov, kjer bi bili lahko eden od obtoženih, od preprodaje orožja ob osamosvojitvi do zlorabe pooblastil v primeru Depala vas. Brezigarjeva Vas tudi sedaj ni pustila na cedilu: delovala je Vam v prid, ko je z oviranjem preiskave v zadevi Patria toliko časa zavlačevala in Vas branila, da so Slovenijo ošvrknili celo v OECD. Nazadnje pa tudi ni podpisala sporazuma o sodelovanju s Finsko in z Avstrijo v preiskavi.

13. Poglabljate spore s Hrvaško

Za dosego svojih strankarskih ciljev ste želeli blokirati vstop Hrvaške v Nato, nasprotovali ste vstopu Hrvaške v EU, za kar ste izkoriščali mejni spor. Šli ste tako daleč, da ste proti sosedom uporabljali vojaško retoriko, »mejo s Hrvaško je treba varovati z realno silo« ste dejali, potem ko ste na mejo v Hotizo poslali policijske specialne enote. Tik pred volitvami leta 2004 ste se s tedanjim hrvaškim predsednikom pogovarjali o mejnih incidentih. Kot so razkrili mediji, ste mu dejali, »da SDS predvolilne ankete dobro kažejo in da incidenti niso potrebni«.

14. Kupovali ste politično podporo RKC

Z neustavnim zakonom o verski svobodi (t. i. Šturmov zakon) in drugimi zakonskimi spremembami ste občutno povečali pravice in dohodke, ki jih RKC dobiva od države. Omogočili ste javno zaposlovanje duhovnikov v bolnišnicah, policiji in vojski, Vaši ministri so prek javnih razpisov denar načrtno usmerjali k cerkvenim institucijam; celo denar za promocijo znanosti ste namenjali RKC. Vaša vlada je privolila v ogromne, milijonske odškodnine, ki jih je država izplačala cerkvi, denimo 8,3 milijona evrov za objekt na Vrbanski cesti v Mariboru, čisto na koncu pa ste cerkvi še podarili nepremičnine na Blejskem otoku in ji otok prepustili v 45-letno brezplačno uporabo. V zameno Vas je cerkev podpirala pri volitvah, na referendumih in tudi pri najbolj nesocialnih ukrepih, kot je uvedba enotne davčne stopnje. Tedaj je cerkvena komisija za pravičnost in mir sporočila, da morajo ljudje prevzeti več »odgovornosti za svoj gmotni položaj in za svojo srečo«.

15. Širite sovraštvo, etnično nestrpnost in osebno diskreditacijo

Lotili ste se brskanja po arhivih, da bi predsednika države Danila Türka obtožili mednarodnega terorizma, pri čemer ste namerno ponaredili arhivsko dokumentacijo. Za namen diskreditacije bivšega predsednika države Janeza Drnovška je Vaša vlada začela iskalno akcijo po dokumentaciji Slovenske obveščevalne službe (Sova), ki ste jo v ta namen izpostavili. V javnosti širite sovražno, agresivno in nasilno retoriko. Vaši kritiki so vedno znova diskreditirani kot »komunistična kontinuiteta«, »tranzicijska levica«, »dediči Zločina«, ki so »poškropljeni s krvjo«. Že od osamosvojitve ločujete državljane Slovenije na »nove« in »stare«, na »državljane srbskega rodu« in Slovence. Med ene in druge vnašate razdor. Tako kot ste ljudi, oropane socialnih pravic (izbrisane), izenačevali z okupatorjem, tako kot ste nedavno pod psevdonimom Tomaža Majerja omalovažujoče in rasistično pisali o volivcih Zorana Jankovića in s tem spodkopavali legitimnost demokratičnih volitev. Posledice tega Vašega javnega spodbujanja nezadovoljstva smo videli tudi v pogromu enega od Vaših volilnih okrajev proti romski družini Strojan.