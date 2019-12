Francozi spet na ulicah

Jeanne Menjoulet / flickr

Pred dobrim letom so Francijo preplavili protesti rumenih jopičev, ki jih je francoski vladi z bolj ali manj brutalnimi prijemi uspelo zadušiti, ti pa so spotoma izgubili tudi kredibilnost in potencial, da bi prerasli v gibanje za širše družbene spremembe.

A vendar so Francozi spet na ulicah. Da bi izrazili nasprotovanje reformi pokojninskega sistema, se jih je pretekli teden zbralo skoraj milijon. Reforma napoveduje poenotenje sistema upokojevanja, ki je trenutno zelo fragmentiran in kompleksen – sestavlja ga 42 različic, ki glede na delovno mesto predvidevajo specifične pogoje za upokojevanje in višine pokojnin. Delavci v transportu, medicinsko osebje in učitelji so bili na ulicah prvi – njim predlagana reforma jemlje največ, predvsem pa jim viša upokojitveno starost. Francozi se sicer napram drugim državam iz OECD upokojujejo mladi, vendar kaže, da še ena izmed Macronovih ''liberalističnih'' reform ne bo zaživela tako zlahka ... Ja, rezov v socialne politike imamo počasi vsi dovolj!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.