Protest ob današnji podelitvi Nobelove nagrade za literaturo Petru Handkeju v Stockolmu in na družabnih omrežjih

Redizajnirani kovanec NOT IN MY NAME

Danes bodo v Stockholmu ob podelitvi Nobelovih nagrad organizirane demonstracije proti podelitvi nagrade avstrijskemu pisatelju Petru Handkeju. Handkeju najbolj zamerijo, da je simpatiziral z nekdanjim srbskim predsednikom Slobodanom Miloševićem in da je zanikal genocid v Srebrenici. Demonstracije organizirajo matere Srebrenice in Žepe, predstavniki prijedorskih taboriščnikov in spominski center Potočari. Med govorniki bodo tudi Roy Gutman, novinar, ki je prvi objavil zgodbe o zloglasnih taboriščih med vojno v Bosni, Florence Hartman, nekdanja pomočnica glavne haške tožilke za vojne zločine Carle del Ponte in še mnogo drugih.

Na družabnih omrežjih pa se je razširila fotografija redizajnirane originalne Nobelove medalje, kateri je dodan napis »NOT IN MY NAME« (Ne v mojem imenu) in PETER HANDKE MMXIX. Akcijo so ustvarili umetniki iz Sarajeva, po spletu pa se deli s heštegi #notsonobel in #notinmyname.