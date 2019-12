Nika Kljun: »Slovenci res ne znamo spoštovati truda nekoga drugega«

IZJAVA DNEVA

"Nisem negativna, ampak Slovenci res ne znamo spoštovati truda nekoga drugega, ga pohvaliti, raje izpostavimo negativne stvari in to je mene zelo zelo bolelo."

(Koreografinja in plesalka Nika Kljun, ki živi in dela v Hollywoodu, kjer je med drugim sodelovala z glasbeniki kot so Justin Bieber, Beyonce, Jennifer Lopez, Britney Spears in One Directon v intervjuju za 24ur zvečer)