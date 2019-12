Ksenija Benedetti: »Od nikogar nisem odvisna, razen od ljubezni svojega moža«

IZJAVA DNEVA

"Nikomur, nikomur nisem nič dolžna. In od nikogar nisem odvisna, razen od ljubezni svojega moža. Imam svojo glavo, svoje vrednote in svoja mnenja, ki so lahko komu všeč, komu pa ne. Še vedno se lahko vsak dan popolnoma mirno in brez slabe vesti pogledam v ogledalo. Kaj pa vi?"

(Ksenija Benedetti, predavateljica in svetovalka za poslovno komuniciranje in protokol, v intervjuju za revijo Zarja Jana)