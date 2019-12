»Najemnine v Ljubljani so se povečale do zneskov, ki si jih mladi z delom ne moremo več privoščiti«

Umetniško-aktivistična intervencija KVADRATNI METER + STROŠKI na maketi Ljubljane

Visoke najemnine in Airbnb na maketi Ljubljane

© KVADRATNI METER + STROŠKi

Z intervencijo na maketi Ljubljane, ki stoji na Prešernovem trgu, želi skupina mladih umetnic prikazati nepremičninsko sliko središča mesta skozi oči mladih in opozoriti na problematiko gentrifikacije Ljubljane. Prestolnica namreč postaja namenjena turistom in ne več občankam in občanom. Akcijo, ki jo lahko vidite na fotografijah, so umetnice izvedle včeraj, 10. decembra, ob polnoči, a ker je mestna komunala objekte odstranila, so jo ponovile danes zjutraj 20 minut po 9. uri.

"V zadnjem letu so se najemnine povečale do zneskov, ki si jih mladi z delom ne moremo več privoščiti, to nam povzroča težave pri osamosvojitvi in gradnji kariere. Želimo si, da bi se nepremičninska zakonodaja regulirala in tako bila bolj pravična do državljanov, ki so zaradi dinamike svojega ustvarjanja in dela, primorani najeti stanovanje v prestolnici," so zapisale umetnice.

Njihov projekt si lahko ogledate v fotogaleriji spodaj.

