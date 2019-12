To je naslovnica jutrišnje Mladine

LAKAJI DAVČNIH PIRATOV

Jutri izide nova Mladina in to je naslovnica letošnje že 50. številke! Zakrivil jo je naš hišni karikaturist in Prešernov nagrajenec Tomaž Lavrič. Slovenija se je postavila na stran davčnih oaz in velikih korporacij, zaradi katerih vsako leto izgubimo več kot 150 milijonov evrov. Več si preberite jutri! #Mladina50