Rebeka Dremelj: »Svojih otrok še nisem pokazala javnosti, vedno jih slikam izključno samo v hrbet«

IZJAVA DNEVA

"Jaz svojih otrok načeloma nikoli do danes še nisem pokazala javnosti. Jaz se z največjim veseljem kdaj pohvalim s svojimi otroki, ampak jih vedno slikam izključno samo v hrbet. Želim ju zaščititi, da ne bi ljudje vedno vedeli, da sta to onidve. Ko bosta toliko stari, da bosta lahko sami sprejeli odločitev, ali želita biti medijsko izpostavljeni ali ne, takrat ju bom pa tudi jaz z veseljem slikala od spredaj in pokazala, to sta moji dve hčerki. Mislim, da je tukaj že v štartu narobe narejeno, da se medijske mame enostavno odločajo za usodo oziroma življenje svojih otrok. Da če si ti medijska mama, so kar takoj tudi tvoji otroci medijsko izpostavljeni."

(Estradnica Rebeka Dremelj v oddaji Zadnja beseda na TV Slovenija o varovanju zasebnosti svojih otrok)