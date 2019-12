Sodnik Jaklič proti človekovim pravicam – 0:1

Evropsko sodišče za človekove pravice ne sprejema argumentov ustavnega sodnika Klemna Jakliča, ki trdi, da na ustavnem sodišču človekove pravice pravilno razume le on

Ustavni sodnik Klemen Jaklič na letošnjem izboru za najvplivnejšega pravnika.

© Borut Krajnc

Najbolj neprijetno za ustavno sodišče je, če mu evropsko sodišče za človekove pravice razveljavi sodbo. To se od časa do časa tudi zgodi. Pričakovano je na ustavnem sodišču precej več veselja, kadar se zgodi nasprotno: ko najvišje sodišče v Evropi potrdi njihovo sodbo kot pravilno. Tudi to se ne zgodi tako redko – zgodilo se je recimo pred dnevi, ko je sodišče v Strasbourgu potrdilo odločitev ustavnega sodišča, da razveljavi kandidatne liste strank, ki ne upoštevajo spolnih kvot. Torej kvot, ki ženskam omogočajo dostop do politike in enakopravnost. Ustavni sodniki glede tega niso bili soglasni, diskriminacija žensk se ni zdela poseben problem predvsem ddr. Klemnu Jakliču.