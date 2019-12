Lakaji davčnih piratov

Slovenija se je s sprevrženo razlago pridružila voljni koaliciji držav iz vzhodne Evrope, ki so podprle Luksemburg kot davčno oazo

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je tudi postavil na stran davčnih oaz.

© Borut Krajnc

Slovenija je samostojna in suverena država. A to je veljalo le do trenutka, ko so ZDA od nje zahtevale, naj na podlagi prirejenih dokazov in s sprevrženo argumentacijo podpre napad na Irak. Tedaj je Slovenija »skočila«, pozabila na vse svoje proslave državnosti in velike besede in se brez razprave v parlamentu priključila koaliciji »voljnih« držav. Ta sramotni dogodek, katerega posledice čutimo skupaj s celotno Evropo še danes, se je zgodil leta 2003, ko se je naša država s podpisom tako imenovane vilenske izjave priključila skupini vzhodnoevropskih držav, ki so podprle ameriški napad na Irak, češ da ima ta orožje za množično uničevanje.