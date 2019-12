En potni list, dvojna morala

Avstrijsko državljanstvo Angelike Mlinar ne bi bilo precedens v slovenski družbi

Angelika Mlinar v pogovoru s Tanjo Fajon v času, ko je v Sloveniji kandidirala za evropsko poslanko

© Borut Krajnc

Koroška Slovenka, nekdanja poslanka v avstrijskem in evropskem parlamentu, je uradno postala kandidatka stranke SAB za ministrico za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Stranka jo je predlagala, četudi je Mlinarjeva državljanka Avstrije, kar je zmotilo Marjana Šarca. Zato je že zaprosila za dodelitev slovenskega potnega lista, obdržati pa si želi tudi avstrijskega. Ker sosednja država dvojno državljanstvo dopušča v izrednih primerih, je Mlinarjeva pred slabima dvema mesecema na Dunaju opravila razgovor s predstavniki avstrijskega notranjega ministrstva in jim pojasnila razloge.