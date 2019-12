Enakost spolov v Sloveniji pomembna le na papirju

Raziskava o enakosti spolov v Evropskem parlamentu

Finsko vlado vodijo ženske

Ko je Ursula Von der Leyen postala predsednica Evropske komisije, se je zavezala, da bo oblikovala prvo komisijo z enakim številom žensk in moških. Čeprav ji to ni povsem uspelo, je njena komisija vseeno najbolj spolno uravnotežena do zdaj: šteje dvanajst žensk in petnajst moških.