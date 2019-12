Brezzobi tiger

Zakaj sploh imamo parlamentarno komisijo za peticije?

Predsednica komisije Eva Irgl

© Borut Krajnc

Pretekli petek, 6. decembra, se je v državnem zboru na 12. seji sestala komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Na prvih enajstih sejah, ki so bile javne (kar pomeni, da so transkripti dostopni na spletu), je komisija obravnavala nekaj poročil in eno peticijo, na zadnji pa naj bi v nekaj urah obravnavali kar 110 (!) peticij. Sejo so povrh tega zaprli za javnost, kar pomeni, da tega, kaj so članice in člani komisije govorili, ne moremo izvedeti.