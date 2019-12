Ignoranca ima več obrazov in razsežnosti

V sklopu novembrskih Proglasov v Mladini je pet slovenskih oglaševalskih agencij izrazilo svoje stališče glede ignorance

© Marketing Magazin (MM) / agencije

Na tretjih straneh novembrskih izdaj Mladine so svoje kreativne mišice in družbeno kritiko predstavile agencije Grey Ljubljana, Studio Terminal, New Moment Ljubljana, Imago Bold in Strobl Advertising Group. Nekateri Proglasi se tako dotikajo osebne ravni, na primer v obliki prebranega, a neodgovorjenega sporočila na Facebooku, spet druga ciljajo širše, kot je ignoranca do podnebnih sprememb. Za Marketing Magazin (MM) so sodelujoče agencije pojasnile svoje stvaritve o temi IGNORANCA.

Prelaganje odgovornosti na naslednje generacije

»Kadar nam za nekaj ni prav nič mar, radi rečemo, da nam dol visi. In ko pomislimo, da dol visijo tudi kravate, ki so del nepogrešljive oprave političnih, gospodarskih in drugih odločevalcev, se kreativna rešitev ponuja sama od sebe. Kravata je simbol kapitala in moči, v našem oglasu pa je skupaj s sloganom tudi simbol ignoriranja, predvsem političnega. Podnebna kriza, pokojninska reforma, revščina, luknje v zdravstvenem sistemu in številna druga vprašanja ostajajo prezrta, kot da ne obstajajo. Odgovornost za njihovo reševanje pa se – vsaj tako je videti – prelaga na naslednje generacije.«



Strobl Advertising Group

Pasivnost kot ena od usodnih oblik ignorance

»Ignoranca ima več obrazov in razsežnosti. Ena njenih bolj usodnih oblik je pasivnost politikov do podnebnih sprememb. Zato smo proglas iz »zgolj oglasa«, ki opozarja na problematiko, spremenili v sredstvo aktivnega poziva odgovornim – in proglas spremenili v prazno platno, ki se lahko na naslednjem podnebnem štrajku spremeni v unikatni protestni plakat. Naša želja je bila, da mladina na naslednjem podnebnem štrajku v zrak dvigne tudi Mladino.«



Grey Ljubljana

Kar je daleč od (iz oči v) oči, je še dlje od srca

»Nove tehnologije poleg mnogih prednosti prinašajo tudi veliko manj dobrega. Ena od zoprnih stvari je odsotnost fizične bližine - in kar je daleč od (iz oči v) oči, je še dlje od srca. Terminalovci smo večni optimisti in verjamemo, da Stari ni izgubljal časa z vračanjem sporočila in prijatelja takoj poklical, ga peljal na kavo in mu pomagal. Tudi vi bi mu, kajne?«



Terminal Studio

Nevidenje in nevedenje gresta z roko v roki

»Ignoranco tako na osebni ravni kot tudi v smislu ključnih vprašanj za človeštvo lahko vidimo kot nezmožnost videnja ali slabovidnost. Nevidenje in nevedenje gresta z roko v roki. Prikrajšanost tako znanj in informacij kot tudi čustev in empatije (posameznika in družbe) vodita v sprejemanje nepravih odločitev ali »neodločitev«, kajti nesprejemanje odločitev je že odločitev. To pa vodi v neukrepanje in posledično manko sprememb, ki so lahko za posameznika in družbo nujne.«



New Moment Ljubljana