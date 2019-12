Angelika Mlinar bo prisegla kot slovenska državljanka

Obenem pa je dobila tudi dovoljenje avstrijske vlade, da bo lahko ohranila tudi avstrijsko državljanstvo

Angelika Mlinar

© Uroš Abram

Kandidatka za kohezijsko ministrico Angelika Mlinar bo po napovedih SAB danes zaprisegla kot slovenska državljanka. Po tem, predvidoma prav tako že danes, pa bo premier Marjan Šarec v DZ poslal njeno ministrsko kandidaturo. Temu lahko v treh dneh sledi zaslišanje pred pristojnim odborom DZ.

Kot so v petek sporočili iz SAB, bo koroška Slovenka Angelika Mlinar danes prevzela odločbo ministrstva za notranje zadeve o slovenskem državljanstvu. Obenem je tik pred zdajci za to dobila dovoljenje avstrijske vlade in bo tako ohranila tudi avstrijsko državljanstvo.

Ko se bo to zgodilo, bo stranka obvestila predsednika vlade Šarca, ki bo nato lahko državnemu zboru poslal predlog za njeno imenovanje za novo ministrico, pristojno za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo, so v petek pojasnili v stranki, ki na to mesto po Iztoku Puriču in Marku Bandelliju predlaga že tretjo kandidatko. Začasno službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vodi kar predsednica stranke Alenka Bratušek, sicer ministrica za infrastrukturo.

Kot je navedeno v poslovniku DZ, je zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom lahko sklicano že v treh dneh po vložitvi predloga, najpozneje pa v sedmih dneh. V SAB pričakujejo, da bo zaslišanje kandidatke v državnem zboru že ta teden. Če bo prepričala člane odbora, pa je pričakovati že tudi odločanje o Angeliki Mlinar na plenarni seji, verjetno izredni.

