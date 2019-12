Petek je petek

Okoli 20 milijonov Američanov ima frigatriskaidekafobijo, bolesten strah pred petkom, trinajstim. Ameriško gospodarstvo vsakič utrpi skoraj milijardo dolarjev izgube: ljudje nočejo na letalo, v avto, k zdravniku, so tesnobni, imajo panične napade.

Razlogi za pregovorno nesrečnost tega dne rangirajo od zgodovinskih do religioznih, svoje pa pristavi tudi popularna kultura. Seveda gre za vraževerje, za neracionalen strah, na tem dnevu ni prav nič nesrečnega. Ali pač?

Leta 1993 objavljena študija v reviji British Medical Journal je sklenila, da je "petek, trinajstega za nekatere nesrečen. Tveganje za hospitalizacijo kot posledico prometne nesreče se lahko poveča za 52 %. Priporočeno je ostati doma."

Četudi študijo mnogi še danes z vso resnostjo citirajo, pa so že avtorji opozorili na nereprezentativnost vzorca. Članek je spisan v očitno šaljivem tonu. Druge raziskave so korelacijo med tveganjem za nesrečo in petkom, trinajstim, seveda ovrgle. Kako bi lahko bil nesrečen, če je pa petek?!

