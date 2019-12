Mariborčani nezadovoljni z novim županom

Anketirani občani so Sašo Arsenoviča med župani v novejši mestni zgodovini postavili na zadnje mesto, tudi za njegovega predhodnika Andreja Fištravca

Saša Arsenovič, mariborski župan

© Borut Krajnc

Mariborčani so po letu dni županovanja Saše Arsenoviča nezadovoljni z njegovim delom, je pokazala javnomnenjska raziskava, ki jo je za časnik Večer opravila Ninamedia. Anketirani občani so ga med župani v novejši mestni zgodovini postavili na zadnje mesto, tudi za njegovega predhodnika Andreja Fištravca, slabo pa kaže tudi njegovi listi.

Kot je pokazala anketa, imajo Mariborčani do svojega župana toplo-hladen odnos. Skoraj tretjina jih namreč ocenjuje, da njegovo delo doslej ni bilo niti uspešno niti neuspešno, nekaj manj kot četrtina je takih, ki menijo, da je delo uspešno in enak delež takih, ki ga ocenjujejo kot neuspešno. Ob tem je dobrih 12 odstotkov takih, ki menijo, da je bil Arsenovič doslej zelo neuspešen, le 3,5 odstotka pa tistih, ki bi bili z njegovim delom doslej zelo zadovoljni.

Arsenovič je tako dobil povprečno oceno le 2,81, pri čemer se je tudi pri vprašanju, kateri župan je v zadnjih treh desetletjih najbolje opravljal svoje delo, pristal na zadnjem mestu z vsega šestimi odstotki.

Z dobrimi 34 odstotki je bil najbolje ocenjen Franc Kangler, edini župan, ki se je moral leta 2012 zaradi nezadovoljstva občanov umakniti predčasno. Po nekaj več kot 15 odstotkov sta dobila Boris Sovič in Alojz Križman, Magdalena Tovornik nekaj manj kot devet odstotkov, pred aktualnega župana pa se je uvrstil tudi njegov predhodnik Andrej Fištravec s 6,3 odstotka.

Arsenoviču pa po anketi Večera slabo kaže tudi pri podpori njegovi listi, ki bi, če bi bile volitve v tem trenutku, z osmimi odstotki pristala na tretjem mestu. Pred njo bi s 16 odstotki zmagala lista Kanglerjeve NLS, na drugo mesto bi se uvrstila SDS z 8,5 odstotka.

Mariborski volivci bi glede na opravljeno raziskavo zavrnili tudi aktualne načrte županstva za občinski nakup gostilne Pri treh ribnikih, saj temu nasprotuje 48,5 odstotka vprašanih, manj kot tretjina pa je takih, ki namero župana podpira.

Analiza rezultatov po pisanju Večera kaže, da ima do župana bolj negativen odnos populacija z osnovnošolsko, strokovno in srednješolsko izobrazbo. Prehod iz negativnega v nevtralen odnos je zaznati šele pri tistih s fakultetno izobrazbo. Županu manjka podpora srednje generacije, bolj so mu naklonjeni mlajši in starejši, čeprav je tudi med slednjimi kar nekaj razočaranih, dodaja časnik.

Med podporniki strank imajo do Arsenoviča pozitiven odnos le volivci njegove liste, najbolj negativnega pa med Kanglerjevimi volivci. Simpatije ima le še pri volivcih SD, medtem ko so volivci Levice in LMŠ izrazito nevtralni, še dodaja Večer.

Anketo v kombinaciji telefonskega in spletnega anketiranja je za časnik Večer med 7. in 9. decembrom na vzorcu 500 oseb opravila agencija Ninamedia.

