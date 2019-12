»Nekoč sta bila pomembna solidarnost in povezanost, zdaj pa egocentrizem in narcizem«

IZJAVA DNEVA

"Živimo v družbi, kjer bi sistem rad obremenil posameznika, da je sam kriv za svoje stanje, in se otresel odgovornosti. Medtem ko so bili prej zelo pomembni družba, solidarnost, povezanost in skupine, sedaj živimo v neki dobi individualizma, egocentrizma in celo narcizma."

(Tina Bončina, zdravnica in psihoterapevtka, ki je pred kratkim izdala knjigo Izgorelost: si upate živeti drugače?; za STA)

O izgorelosti smo pisali tudi v Mladini. Preberite si članek Lare Paukovič z naslovom Zakaj vse več ljudi ne zmore več?, kjer avtorica izpostavlja, da je model osemurnega delovnika za večino služb že precej preživet. >>