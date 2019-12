Jadranka Juras: »1000-odstotno sem prepričana, da je prihodnost veganska«

IZJAVA DNEVA

"Absolutno sem prepričana, da bo v prihodnosti hrana rastlinskega izvora nekaj povsem vsakdanjega in nekaj zelo samoumevnega, tako kot se danes ljudem hrana živalskega izvora zdi nekaj samoumevnega in tradicionalnega. Te prihodnosti se zelo veselim, čeprav dvomim, da jo bom sama doživela. To se bo zgodilo, ko se bo obrnilo kakšnih sto let, da bodo ljudje to prevzeli kot nekaj zelo samoumevnega. Ljudje mi sicer velikokrat rečejo, naj se sprijaznim, da prihodnost ni veganska, a jaz sem 1000-odstotno prepričana, da je."

(Jadranka Juras, glasbenica, TV komentatorka in aktivistka za pravice živali, v intervjuju za Siol.net)