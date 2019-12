Tudi elektronske cigarete večajo možnost pljučnih obolenj

Pri osebah, ki obenem kadijo in vejpajo, pa je tveganje več kot trikrat večje

Elektronske cigarete opazno povečajo možnost razvoja kroničnih pljučnih obolenj kot so astma, bronhitis in kronična obstruktivna pljučna bolezen, je razvidno iz študije, ki je bila pred kratkim objavljena v znanstveni reviji American Journal of Preventive Medicine. Ugotovili so tudi, da je kljub temu kajenje še vedno bolj škodljivo kot vejpanje.

Rezultati raziskave niso povezani z nedavnim izbruhom pljučnih bolezni, ki so zahtevale več kot 50 življenj in jih povezujejo s snovjo v pripravkih za elektronske cigarete, ki vsebujejo THC, psihoaktivno sestavino marihuane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Znanstveniki Univerze Kalifornija v San Franciscu so analizirali javno dostopne podatke o navadah uporabe elektronskih cigaret in tobačnih izdelkov ter pojavu pljučnih bolezni pri več kot 32.000 Američanih med letoma 2013 in 2016.

Glede na ugotovitve je pri sedanjih in nekdanjih uporabnikih elektronskih cigaret za 1,3-krat bolj verjetno, da razvijejo kronično pljučno bolezen, pri navadnih kadilcih je ta faktor 2,6. Pri osebah, ki obenem kadijo in vejpajo, je tveganje več kot trikrat večje.

Raziskava je tako potrdila, da so elektronske cigarete nevarne same po sebi, učinki pa so neodvisni od kajenja navadnega tobaka, je pojasnil eden od glavnih avtorjev Stanton Glantz.

Novost študije je, da so vanjo vključili osebe, ki niso imele zgodovine pljučnih obolenj in so nato upoštevali njihove kadilske navade. Zaradi tega so lahko našli močnejšo vzorčno povezavo med načinom kajenja in verjetnostjo razvoja kroničnih pljučnih bolezni.

