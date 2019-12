O srbskem žvižgaču

Zajem zaslona / N1 Youtube kanal

Aleksandra Obradovića so septembra aretirali med službo v tovarni streliva Krušik v Valjevem, ker naj bi izdal poslovno skrivnost. Obradović je novinarjem izročil dokumente, ki dokazujejo, da je zasebno podjetje GIM, ki ga vodi oče srbskega notranjega ministra Nebojše Stefanovića, od valjevske tovarne v državni lasti kupovalo orožje po netržnih cenah. Ista tovarna je recimo posredniku v državni lasti, podjetju SDPR, orožje dobavljala občutno dražje. Stefanović starejši je orožje preprodajal tudi Savdijcem, in to kar dvakrat dražje od cene, za katero ga je kupil od podjetja Krušik.

Po burni reakciji srbske javnosti so Obradovića izpustili iz zapora in mu zapovedali hišni pripor. Srbske oblasti seveda menijo, da nimajo opravka z žvižgačem, ampak s kriminalcem, in se namesto s korupcijo v svojih vrstah ukvarjajo z njim. A na srečo se zdi, da javnost tega ne bo kar spregledala. Včeraj so aktivisti tožilstvu predali več kot 30 000 podpisov za Obradovićevo svobodo. Držimo pesti!

