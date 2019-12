Urednica Mladinine rubrike Proglas Viva Videnović prejela posebno priznanje

Podelitev nagrad za družbeno odgovornost HORUS

Letošnji nagrajenci (tretja z desne Viva Videnović)

© Jan Dolar

V Svečani dvorani Rotovž v Mariboru so 17. decembra podelili letošnja priznanja in nagrade v okviru projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2019. Nagrade in priznanja podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi partnerji. S tem projektom želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. Posebno priznanje v kategoriji novinar/ka je prejela Viva Videnović, urednica rubrike Proglas v tedniku Mladina.

Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2019 so se potegovale različne pravne osebe in posamezniki. Na razpis HORUS 2019 je do 15. novembra 2019 prispelo 11 vlog, od tega so za kategorijo Strateška nagrada prispele tri vloge, za priznanje za Projekt dve vlogi, za Posebna priznanja – splošno štiri vloge, za Posebno priznanje novinar/ka pa dve vlogi.

V kategoriji majhna neprofitna pravna oseba je zmagala DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, ki je bila v prednosti za 0,27 % točke pred socialnim podjetjem Malo mesto d.o.o. iz Ljubljane. V kategoriji majhna profitna pravna oseba je nagrado prejelo podjetje FlawlessCode, informacijski inženiring, d.o.o. iz Maribora. Priznanje za projekt je v kategoriji neprofitnih pravnih oseb prejela Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru za projekt Učni vrtovi kot medgeneracijski centri prihodnosti.

Prejemniki posebnih priznanj Horus 2019 v kategoriji splošno so bili: Borut Ambrožič, Per Ardua d.o.o., Tomaž Bole, Ustanova Gallus, dr. Andrej Perko, Zavod Mitikas Mekinje, in zmagovalec v tej kategoriji Jurček Nowakk iz društva HOPLA – društvo za družinsko rekreacijo.

Posebno priznanje v kategoriji novinar/ka je prejela Viva Videnović, urednica rubrike Proglas (tednik Mladina), finalistka v tej kategoriji pa je bila tudi Branka Bezjak, urednica Štajerca (Časnik Večer).

Ocenjevalna komisija za nagrado Horus 2019 se je odločila, da Združenju Manager ob 30-letnici delovanja in postavljenih visokih etičnih merilih za delovanje slovenskih managerk in managerjev podeli Platinasto nagrado Horus 2019.

Pri projektu Horus je doslej sodelovalo 40 strokovno-interesnih organizacij in medijev, sofinancerjev, ocenjevalo je več kot 90 strokovnjakov različnih strok, sodelovalo več kot 180 različnih kandidatov – od podjetij, zavodov, nevladnih organizacij, do posameznikov.