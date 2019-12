Janša svari pred Kučanom in komunisti tudi v Romuniji

Predsednik SDS vidi nevarnost, ki po njegovem še ni minila

Milan Kučan in Janez Janša v skupščini RS septembra 1990

© Tone Stojko

Večni predsednik SDS Janez Janša se je te dni mudil v Romuniji, kjer je obiskal mesto Temišvar. Tam so se namreč pred 30 leti začeli dogodki, ki so pripeljali do nasilne spremembe režima in konca vladavine komunističnega samodržca Nikolaja Ceausescuja. Slednjega so (skupaj z njegovo soprogo Eleno) protestniki tudi ubili. Trideset let pozneje so v istem mestu priredili konferenco o revoluciji leta 1989, na kateri so razpravljali o tem, kako so dogodki od takrat do danes vplivali na življenje v Romuniji, ki se danes dobesedno utaplja v korupciji. Na dogodku je kot eden od govorcev spregovoril tudi Janez Janša, ki je situacijo v Sloveniji opisal v svojem značilnem slogu in opozoril na "nevarnost, ki ni minila", saj so po njegovem "komunisti prisotni v vseh porah slovenske družbe".

Janze Janša v Romuniji o Milanu Kučanu

Janša celo v Romuniji ne more pozabiti nekdanjega predsednika republike Milana Kučana, saj je o njem po poročanju esdeesove hišne televizije Nova24TV dejal sledeče: "On je ustanovil t. i. Forum 21, centralni komite v senci, ki je neuradno še zmeraj najmočnejša organizacija v Sloveniji, ki popolnoma nadzoruje pravosodje, mainstream medije ter skoraj popolnoma tudi podjetja v državni lasti."

