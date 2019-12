Zakaj levica izgublja volitve

Blagor poražencem

Delavci so šli za stranko (torijevsko, konservativno), ki je ponavljala in obljubljala brexit, pa četudi že ves čas dela proti njihovim interesom

© Profimedia

Jeremy Corbyn in laburisti so gladko izgubili parlamentarne volitve. Res gladko. Katastrofalno gladko. To je bil »najhujši poraz laburistične stranke v sodobni zgodovini«, »najhujši poraz laburistične stranke po II. svetovni vojni«, »najhujši poraz laburistične stranke po letu 1935«.