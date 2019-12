Prodaja Gorenja na Kitajsko ni nekaj, na kar bi bila država lahko ponosna

Cilj Hisensa, ki je kupil Gorenje, je prodor na nemški trg, ne pa socialna odgovornost do Velenja

Franjo Bobinac, podpredsednik za trženje skupine Hisense International, je na letošnjem sejmu CES 2019 v Las Vegasu dejal, da je prevzem Gorenja še izboljšal Hisensovo tržno znamko.

Kitajsko podjetje Hisense, ki je lani prevzelo Gorenje, je družba, za katero seveda stoji, jo podpira in spodbuja kitajska država. Natančneje, za njim stoji osemmilijonsko mesto Qingdao iz province Shangdong, ki ima v lasti največji, 40-odstotni delež družbe. Ko so v mestu leta 1969 podjetje ustanovili, se je to imenovalo »Qingdao, tovarna radiev številka dve« in je imelo trideset zaposlenih, ki so ročno sestavljali radijske naprave z imenom »Rdeča lanterna«. Poleg Hisensa je Kitajska v Shangdongu načrtno ustanovila še druga danes globalna kitajska podjetja, v katerih izdelujejo belo tehniko, kot sta Haier ali Aucma. Kar seveda vse priča o premišljeni, državni strategiji.