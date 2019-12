Diskriminacija zaradi odsotnosti

Je prav, da bonus dobi delavec, ki v službi nikoli ne manjka?

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik

© Borut Krajnc

Vodstvo podjetja BSH Hišni aparati Nazarje, specializiranega za razvoj in proizvodnjo malih gospodinjskih aparatov za pripravo hrane in napitkov, je s sindikatom aprila letos podpisalo dogovor in z njim določilo merila, po katerih so delavci upravičeni do izplačila nagrade za poslovno uspešnost družbe.