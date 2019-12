Hotel s štirimi zvezdicami in eno svastiko

Končan je sodni spor o portretu »naci dedka«

Ferienhof Gerlos Hotel

© Booking.com

Avgusta 2018 je Nemec, ki je v sodnih dokumentih naveden kot Thomas K., z ženo počitnikoval v alpskem hotelu Ferienhof Gerlos na avstrijskem Tirolskem. Po letovanju je na spletnih portalih TripAdvisor in Booking objavil zgroženi pritožbi. »Pri vhodu v hotel imajo obešeno sliko naci dedka,« je zapisal. V veži hotela je visela slika lastnikovega starega očeta, ki je bil portretiran v nacistični uniformi, okrašeni s svastiko.

»Spraševala sva se, kaj nam s tem portretom želijo povedati lastniki hotela. Ta incident veliko pove o trenutnih družbenih razmerah v avstrijski regiji. Žal naju je želja po ponovnem obisku te gorske regije popolnoma minila,« je Thomas K. zapisal v recenzijah hotela.

Lastniki tega so dosegli, da sta TripAdvisor in Booking gostovo poročilo s svojih spletnih strani odstranila, prav tako so proti razkačenemu gostu vložili tožbo, češ da gre za neupravičene obtožbe, da je pojem »naci dedek« obrekljiv, da blati ime njihove družine. Trdili so, da portretirani sorodnik ni bil nacist, temveč zgolj član Wehrmachta, torej nemške vojske, ki je bila instrument nacističnega režima.

Sodišče v Innsbrucku je sprva presodilo v prid hotela: da je varovanje ugleda tega pomembnejše od svobode izražanja hotelskega gosta. A Thomas K. se ni dal: med raziskovanjem identitete portretiranca s sporne slike je v nemških narodnih arhivih našel fotografijo, ki dokazuje, da se je »naci dedek« resnično pridružil nacistični stranki. Sodišče je zato pred nedavnim presodilo, da fotografija zadošča kot dokaz, da je hotel »nekritično častil nekdanjega člana družine, ki je bil nacist«.

Lastniki hotela sicer trdijo, da se niso zavedali sorodnikove mračne preteklosti, a tožba in slika sta bili kljub temu umaknjeni, prav tako bodo morali gostu hotela kriti sodne stroške 10 tisoč evrov.