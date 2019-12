Ni ok, boomer

Scumbag Baby Boomers

OK Boomer je eden najbolj opaznih in kulturno zanimivih memov letošnjega leta. Fraza, ki se je iz Tik Toka, pribežališča generacije Z, razširila po spletu in svetu, deluje kot ciničen odziv na zastarelo mentaliteto generacije t.i. “baby boomerjev”, ki pogosto kaže nerazumevanje do generacij za seboj.

Nerazumevanje med starimi in mladimi seveda ni nič novega, a starostna analiza volivcev na volitvah v Veliki Britaniji, nam kaže, da se spopad generacij odvija tudi na političnem polju. Pripadniki mlajše generacije odraščajo v ekonomsko slabših položajih kot njihovi starši in si želijo sprememb ter progresivnih politik, medtem ko “boomerji” prisegajo na status quo, ker ta za njih že od nekdaj dobro deluje.

Kljub temu, da mnogi meme označujejo kot ageistično žaljivko in da frazi grozi komercializacija, pa se lahko zgodi, da bomo ob morebitnem kolapsu pokojninskih in zdravstvenih sistemov ter nenazadnje okolja, fenomen razumeli kot otvoritveni salvo večje generacijske vojne.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.