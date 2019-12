Klara Širovnik: »Še vedno začutim strah in odpor do teh ljudi«

IZJAVA DNEVA

"Ko sem prišla v Ljubljano, sem se prvič srečala s tem delom populacije. Prihajam iz malega kraja, kjer je vsak človek, ki bi bil potencialno brezdomec, vključen v družbo, vaški posebnež, ki mu nekdo vedno plača špricar ali prinese sendvič. Ljubljana je večje mesto, taki ljudje bolj štrlijo ven. Okolica se ne trudi, da bi se zgladili s površino. Še vedno začutim strah in odpor do teh ljudi, vem, da je to grozno. Veliko ljudi se tako počuti. V ospredje pride strah pred nekom, ki je drugačen. Pobuda za to zgodbo je prišla torej iz tega, da sem sama čutila določeno mero odpora, začela sem se spraševati, od kod to prihaja, zakaj se tako počutim, če je pred menoj človek iz mesa in krvi, ki ima tako kot vsi drugi za seboj neko zgodbo in verjetno veliko travmatičnih izkušenj. Zakaj potem s takim človekom pometamo, kot da je smet. Zgodbe sem se torej lotila iz osebnega strahu pred takimi ljudmi."

(Klara Širovnik, študentka novinarstva in slovenistike, ki je nase opozorila z reportažami v Večeru, v intervjuju za podkast Številke na MMC RTV SLO)