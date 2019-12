»Sem najkvalitetnejši poslanec v zgodovini stranke in niso tako neumni, da bi me odslovili«

Robert Polnar, DeSUS

"Ne bodo me odslovili, ker tako neumni niso, zato ker oni dobro vedo, da sem najkvalitetnejši poslanec v zgodovini DeSUS-a in da si bodo težko privoščili in našli tako kvalitetnega poslanca, kot sem jaz." (Poslanec stranke DeSUS Robert Polnar ne namerava zapustiti poslanske skupine, tudi v prihodnje pa bo glasoval po svoji vesti, je dejal. Polnar je namreč v četrtek v nasprotju s poslansko skupino glasoval proti imenovanju Angelike Mlinar za kohezijsko ministrico, nedavno pa je razburil tudi z nasprotovanjem zakonu o izvrševanju proračunov.)

"Pet nas je v poslanski skupini. Štirje trdi in jekleni možje, sposobni bliskovitega spreminjanja lastnega mnenja v dveh minutah o isti stvari, vsak dan desetkrat, če je potrebno," je še dodal. Medtem ima on svoje stališče, ki ga zastopa ves čas in je vedno, kot pravi, utemeljeno na premisleku, so povzeli na STA.