»Za božični večer si bom kupila par rezin salame, je v časopisu akcija«

Fotografija je simbolična

© www.afcent.af.mil

"Zdaj sem že deset let sama. Bolezen ga je vzela. Z dvema penzijama je bilo boljše, zdaj gre vse za položnice." To je zgodba 81-letne upokojenke. Ni edina. Naj bo njena zgodba, ki jo v celoti objavljamo spodaj (prvotno jo je z javnostjo delilo društvo Humanitarček), v opomin, da med prednovoletnimi prazniki marsikomu ni lahko, saj je za marsikaj prikrajšan. Bodimo pozorni in solidarni do tistih, ki potrebujejo pomoč.

Kmalu bo sveti večer. Rada sem imela ta praznik, zdaj ga imam manj ... ko Mirkeca ni več.

Včasih sva naredila smrekico. Jedla pečenko, pa domač kruh. Spila kak kozarček, pa kakšno sladkarijo. Ob polnoči sva šla k polnočkam, se podružit. Pa malo med ljudi. Nazaj sva šla za roko. Nisva si velikih daril dajala. Jaz sem kaj zaštrikala. Mirkec pa je kaj "naškompal". Mi je že kaj lepega dal.

Zdaj sem že deset let sama. Bolezen ga je vzela. Z dvema penzijama je bilo boljše, zdaj gre vse za položnice.

V teh dneh rada gledam čez okno lučke. Malo manj "štroma" gre, ko je vse razsvetljeno. Pa lepo je. Samo pokanja, tega pa ne razumem. Zakaj si ljudje tako želijo v vojski bit? Mene vedno strese.

Za božični večer pa si bom kupila par rezin salame, je v časopisu akcija. Kruh pa imam se prišparan. K polnočkam ne bom šla ... nimam dovolj lepe bunde, pa čevlji so ze zgonjeni. Bom šla hitro spat, se bom debelo pokrila, če bo mrzlo.

V teh dneh grem veliko v tavelike trgovske centre. Sedim tam in gledam smreko. Toplo je, pa lahko imam tatanjšo jakno. Ni tako znucana. Samo me vedno potem varnostniki ven naženejo. Mislijo, da sem klošarka. Ampak jaz samo sedim tam v avli, res je toplo. Včasih grem v toaleto, da se zamenjajo. Lani sem tako našla 2 evra. Sem si lahko kupila toast pa par rezin ene šunkarce. Sem imela pravo božicno večerjo. Samo potica, ta pa je draga. Tudi sestavine ... pa bi jo sama spekla. Ampak moram položnice plačat.

Nikoli več ne bom imela svoje smrekice, pa lučk. Ampak saj sem prestara pri 81.

PRIPIS DRUŠTVA HUMANITARČEK

To je naša najbovejša #VIDA, ki že ima svojo novo smrekico, lućke in sestavine za potico. Pa poln hladilnik.

Šli smo z njo v trgovino - in zbrala si je več rezin svoje "salame". Ni želela družbe za božični večer (morda si premisli), ima pa novo bundo, krilo in čevlje, da bo "za med ljudi". Vse ostalo pa sledi po praznikih.

#projektVIDA

Zgodbe deli društvo Humanitarček v okviru projekta #projektVida. Gre za družbeno odgovoren, na trenutke kritičen projekt, kjer slovenski javnosti predstavljajo resnične zgodbe starostnikov, ki so jih srečali pri svojem skoraj delu od leta 2011. S projektom želijo opozoriti na vedno večje število starostnikov, ki živijo na dnu in so jih uradne državne institucije spregledale.