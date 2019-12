»Najnovejša raziskava je pokazala, da v Sloveniji polovica ljudi ne bere«

IZJAVA DNEVA

"Najnovejša raziskava Knjiga in bralci je pokazala, med drugim, da v Sloveniji polovica ljudi ne bere. S tem se je nekultura ne-branja vrnila na stanje, ki je v državi veljalo leta 1979. Bodimo natančni. Tisti, ki ne berejo, niso v preteklem letu prebrali niti ene knjige (ne v slovenskem ne v tujem jeziku), ki ne bi bila povezana z njihovim delom. Potem je na spletu zaokrožila šala: kako vemo, koliko ljudi je v državi neumnih? 600.000. To so tisti, ki redno gledajo resničnostne šove."

(Sandra Bašić Hrvatin, profesorica in medijska strokovnjakinja, v kolumni Butec in butec v Primorskih novicah o tem, da ljudje ne berejo, ne mislijo in gledajo programe, katerih namen je prav to, da čim manj mislijo)