Branik demokracije in človekovih pravic?

Ilham Tohti je letošnji prejemnik nagrade Saharova za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament. Gre za ujgurskega aktivista, ki se zavzema za dialog s Pekingom, a je bil pred petimi leti v "montiranem sodnem procesu" obsojen na dosmrtni zapor. Tohti se kljub vsemu trpljenju, ki ga je prestal, še vedno zavzema za zmernost in spravo.

Evropski parlament je s podelitvijo te nagrade podelil dve zaušnici na en mah. Eno "nedemokratični" Kitajski, drugo pa sebi, "hramu demokracije in človekovih pravic."

Še ne dva meseca nazaj je Španija na večletne zaporne kazni obsodila politike in aktiviste, ki so pripravili referendum o neodvisnosti Katalonije. Tudi oni so, tako kot Tohti, politični zaporniki, ki se kljub trpljenju še vedno zavzemajo za dialog, zmernost in spravo.

Španija jih obravnava kot zločince le zaradi njihovih političnih prepričanj. EU ob tem miži, ušesa si maši z vato in kot lajna ponavlja, da je to notranjepolitična zadeva. Mar res?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.