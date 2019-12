Ivan Štuhec: »Tudi Jezus ni bil politično korekten«

IZJAVA DNEVA

"Tudi Jezus ni bil politično korekten. Spravil se je v tempelj, vzel zvitek in smrkavec, komaj malo čez deset let star, razlagal postavo, starim, preverjenim kadrom. Kam pa pridemo, da bo učenec učil učitelje. Če tudi se danes to pogosto zgodi, ker učenci marsikaj več in bolje poznajo, kot mi, ki še nismo zrasli ob pametnih telefonih, ampak ob norih kravah."

(Ivan Štuhec, moralni teolog, na Radiu Ognjišče)